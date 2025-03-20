Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

20 марта, 17:46

Источник: «Барселона» определилась между подписанием Салаха или Диаса

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Барселона» рассматривает варианты усиления атаки за счет форвардов «Ливерпуля» — Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, сообщает Footmercato.

По данным источника, первоначально «Барселона» видела главной целью колумбийского вингера Диаса: спортивный директор Деку считает его стиль игры идеально подходящим для текущей тактики команды.

Однако теперь приоритеты сместились в пользу 31-летнего Салаха. Ключевым фактором стал контракт египтянина с «Ливерпулем», который заканчивается летом 2025 года, что позволит каталонцам подписать его на правах свободного агента без трансферных отчислений.

«Барселона» не планирует приобретать обоих футболистов, делая ставку только на одного из них. Выбор в пользу Салаха, несмотря на возраст, объясняется не только экономической выгодой, но и его статусом. Для Диаса же, чей контракт с «Ливерпулем» долгосрочный, переход потребует значительных инвестиций, что осложняет сделку.

Салах в текущем сезоне провел 43 матча во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 22 результативные передачи. Диас сыграл в 42 матчах, где отметился 13 голами и 5 голевыми передачами.

Источник: Footmercato
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Луис Диас (Бавария)
Мохамед Салах
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Читайте также
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Очень удивлюсь,если Салах решится на почти полное обнуление зп!)

    20.03.2025

  • Алексей Переверзев

    32+22 это конечно очень мощно, странно что Ливерпуль не стремится его оставить

    20.03.2025

  • serkonol

    месси со своим папашей развёл барсу на деньги. единственное, что хорошего сделал месси в заключительные сезоны, так это после 2-8 от баварии попросил отпустить и продать в другой клуб. но глупый бармалей даже этого не сделал. безусловно салах легенда ливерпуля. он очень хорошо начал сезон и надеялся на продление контракта на своих условиях. но как салах играет в последний месяц - это позор для футболиста такого уровня. как салах сыграл в двух матчах с псж, а потом с ньюаслом? профессиональный футболист не должен так неуважительно поступать к своему клубу, ведь з/п будет начислятся до 30 июня.

    20.03.2025

  • hottie

    ...контракт египтянина с «Ливерпулем», который истекает летом 2024 года ---> Получается уже почти год Салах без контракта играет)

    20.03.2025

  • Rutozid

    Будем посмотреть, как Ливерпуль поступит со своей главной звездой. У Барселоны с Месси, как известно, сложилась аварийная ситуация, замешанная на кривую работу бывшего президента плюс отказ ла-лиги идти на встречу новому. Суперзвезду и легенду клуба пришлось вынужденно отпускать бесплатно. Обе стороны не хотели, но. Здесь все наоборот. Ливерпуль при деньгах (7 место среди самых богатых клубов, разница между 1 и 7 местом 831млн. и 682 млн.), Салах - легенда и звезда клуба, продлить которого ничего не стоит. Но Ливерпуль прагматичен - зачем нам выжатый (нами же) лимон, когда можно найти молодого, подающего надежды и малозарабатывающего. Интересно, оставят игрока или нахамят ему? Кстати, интересно: а сам Салах не хочет пойти на понижение в зп, чтобы уважить клуб? Если данная идиотия применима идиотами к Месси, значит можно и к другим.

    20.03.2025

    • Стали известны детали нового контракта Винисиуса с «Реалом»

    «Бетис» представил эксклюзивную коллекцию с Наруто для покорения Японии
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 - : -
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 - : -
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 - : -
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 - : -
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 - : -
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости