Источник: «Барселона» определилась между подписанием Салаха или Диаса

«Барселона» рассматривает варианты усиления атаки за счет форвардов «Ливерпуля» — Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, сообщает Footmercato.

По данным источника, первоначально «Барселона» видела главной целью колумбийского вингера Диаса: спортивный директор Деку считает его стиль игры идеально подходящим для текущей тактики команды.

Однако теперь приоритеты сместились в пользу 31-летнего Салаха. Ключевым фактором стал контракт египтянина с «Ливерпулем», который заканчивается летом 2025 года, что позволит каталонцам подписать его на правах свободного агента без трансферных отчислений.

«Барселона» не планирует приобретать обоих футболистов, делая ставку только на одного из них. Выбор в пользу Салаха, несмотря на возраст, объясняется не только экономической выгодой, но и его статусом. Для Диаса же, чей контракт с «Ливерпулем» долгосрочный, переход потребует значительных инвестиций, что осложняет сделку.

Салах в текущем сезоне провел 43 матча во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 22 результативные передачи. Диас сыграл в 42 матчах, где отметился 13 голами и 5 голевыми передачами.