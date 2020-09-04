Источник: «Барселона» не рассматривает вариант с продажей Месси

Нападающий Лионель Месси принял решение еще на сезон остаться в «Барселоне». При этом в каталонском клубе продолжают настаивать, что сумма отступных за игрока составляет 700 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Также «Барселона» не намерена рассматривать предложения от других клубов о продаже 33-летнего аргентинца.

Основным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити». При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола посоветовал нападающему остаться в «Барселоне». Он объяснил это экономическими трудностями трансфера.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».