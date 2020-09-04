Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Барселона» не рассматривает вариант с продажей Месси

17:14
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий Лионель Месси принял решение еще на сезон остаться в «Барселоне». При этом в каталонском клубе продолжают настаивать, что сумма отступных за игрока составляет 700 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Также «Барселона» не намерена рассматривать предложения от других клубов о продаже 33-летнего аргентинца.

Основным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити». При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола посоветовал нападающему остаться в «Барселоне». Он объяснил это экономическими трудностями трансфера.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18201
Все опросы
Месси без «Барселоны». В каком клубе вы его ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Месси и «Барселона»: Лео покинет клуб?




Прямой эфир
Прямой эфир