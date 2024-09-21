Источник: «Барселона» не может продлить контракт с Педри из-за финансовых проблем

«Барселона» работает над продлением контракта с полузащитником Педри, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы пока не могут подписать с 21-летним испанцем новое соглашение из-за финансовых проблем клуба. Действующий контракт игрока истекает летом 2026 года.

В этом сезоне он забил 2 гола в 6 матчах. Всего он провел за каталонцев 149 игр, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.