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Сегодня, 08:07

Источник: «Барселона» не может продлить контракт с Педри из-за финансовых проблем

Руслан Минаев
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«Барселона» работает над продлением контракта с полузащитником Педри, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы пока не могут подписать с 21-летним испанцем новое соглашение из-за финансовых проблем клуба. Действующий контракт игрока истекает летом 2026 года.

В этом сезоне он забил 2 гола в 6 матчах. Всего он провел за каталонцев 149 игр, забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
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 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
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Алавес – Севилья
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Осасуна – Лас-Пальмас
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Валенсия – Жирона
 - : -
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Реал – Эспаньол
 - : -
22.09 15:00
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