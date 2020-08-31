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Источник: «Барселона» не будет платить Месси зарплату за пропущенные им дни

02:14
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси не будет получать зарплату за те дни, которые он проведет вне команды после ее выхода из отпуска. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее стало известно, что аргентинец отказался проходить медосмотр и участвовать в предсезонном сборе.

До этого Палмери также сообщил, что «Манчестер Сити» готов заплатить Лионелю Месси 500 миллионов евро за пять лет. В таком случае три сезона он отыграет в «Ман Сити», после чего перейдет в клуб MLS «Нью-Йорк Сити» еще на два сезона.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За период выступлений в каталонском клубе он шесть раз получал «Золотой мяч».

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