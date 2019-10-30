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Источник: «Барселона» намерена выручить 124 миллиона евро с продажи игроков зимой

14:42
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Руководство «Барселоны» намерено продать некоторых игроков в январское трансферное окно. Как сообщает A Bola, каталонские боссы хотят выручить 124 миллиона евро зимой для обеспечения финансового баланса. По данным источника, помочь в достижении этой цели может «Бавария», если решит выкупить арендованного Филиппе Коутинью за 120 миллионов евро.

Также рассматривается возможность продажи Ивана Ракитича, Артуро Видаля и Аленьи. При этом каталонцы воздержатся от покупок новых игроков.

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