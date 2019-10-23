Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Источник: «Барселона» может приобрести Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов евро

15:56
Теги:

«Барселона» намерена приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Однако каталонцам придется заплатить 200 миллионов евро: именно такая сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего аргентинца, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что миланский клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим. Клуб хочет заключить с Мартинесом соглашение до 2024 года.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел за «Интер» 10 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей, добавив к этому 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир