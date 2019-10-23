Источник: «Барселона» может приобрести Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов евро

«Барселона» намерена приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Однако каталонцам придется заплатить 200 миллионов евро: именно такая сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего аргентинца, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что миланский клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим. Клуб хочет заключить с Мартинесом соглашение до 2024 года.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел за «Интер» 10 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей, добавив к этому 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр