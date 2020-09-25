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Источник: «Барселона» может арендовать Зинченко у «Манчестер Сити»

18:15
Александр Зинченко. Фото Reuters
Александр Зинченко. Фото Reuters
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб ведет переговоры с «горожанами» относительно возможной годичной аренды 23-летнего украинца, сообщает в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее агент игрока Алан Прудников не исключил, что Зинченко может войти в сделку по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

В этом сезоне футболист ни разу не сыграл за «Сити», так как сейчас он восстанавливается от травмы. В сезоне-2019/20 Зинченко провел 19 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

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