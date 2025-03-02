Источник: «Барселона» хочет продлить контракт с Рафиньей до 2030 года

«Барселона» предложила нападающему Рафинье продлить контракт до 2030 года и сейчас работает над пунктом об отступных, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, текущая сумма отступных по трудовому соглашению бразильского футболиста составляет 1 миллиард евро. Есть идея привести ее в соответствие с рыночными условиями после чемпионата мира 2026 года. Такой пункт нужен на случай, если поступит предложение, устраивающее все стороны. Сейчас Рафинья счастлив в каталонском клубе.

Нынешний контракт 28-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард сыграл 38 матчей, где забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.