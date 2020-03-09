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Источник: «Барселона» готова платить Месси 50 миллионов евро в год по новому контракту

12:28
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«Барселона» намерена подписать новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси. Каталонский клуб готов предложить 32-летнему аргентинцу соглашение до 2023 года с ежегодным окладом в 50 миллионов евро, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Стороны пока продолжают вести переговоры. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

На счету нападающего 18 голов в 21 матче чемпионата Испании в текущем сезоне.

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