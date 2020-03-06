Источник: «Барселона» готова обменять Гризманна и Дембеле на Неймара

«Барселона» готова обменять нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле на форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Ecuagol.

По информации источника, «сине-гранатовые» согласны обменять двух французов, которые не впечатляют руководство клуба, на бразильца, который уже выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год.

На счету 28-летнего Гризманна 14 голов и 4 результативных передачи в 36 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Он присоединился к команде летом, перейдя из «Атлетико» за 120 миллионов евро.

22-летний Дембеле провел за каталонцев всего 9 матчей в нынешнем сезоне, на счету француза 1 гол. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Неймар забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач в 21 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 28-летний бразилец сам выражает желание вернуться в «Барселону».