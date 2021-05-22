Источник: «Барселона» еще не предлагала Месси контракт

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, срок действующего контракта которого с каталонским клубом истекает в июне, не принимал решений о своем будущем, утверждает журналист L'Equipe Флоран Торшю. Аргентинский футболист до сих пор не получил официального предложения от «Барсы» по новому контракту.

Существует вероятность, что окончательное решение по будущему Месси будет принято после Кубка Америки, то есть в середине июля.

В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.