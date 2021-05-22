Источник: «Барселона» еще не предлагала Месси контракт
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, срок действующего контракта которого с каталонским клубом истекает в июне, не принимал решений о своем будущем, утверждает журналист L'Equipe Флоран Торшю. Аргентинский футболист до сих пор не получил официального предложения от «Барсы» по новому контракту.
Существует вероятность, что окончательное решение по будущему Месси будет принято после Кубка Америки, то есть в середине июля.
В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей за «Барселону», на его счету 38 голов и 14 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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