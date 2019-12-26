Источник: Азар пропустит Суперкубок Испании и вернется на поле в феврале

Нападающий «Реала» Эден Азар пропустит матч Суперкубка Испании, сообщает Marca.

У 28-летнего бельгийца была диагностирована микротрещина после матча Лиги чемпионов 26 ноября против ПСЖ (2:2). Ожидалось, что форвард вернется к тренировкам и сможет принять участие в Суперкубке, но восстановление затянется до февраля.

В текущем сезоне Азар принял участие в 8 матчах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Валенсией» 8 января. Турнир пройдет в Саудовской Аравии.