Источник: «Атлетико» может подписать защитника «Бетиса» Манди

Защитник «Бетиса» Аисса Манди может перейти в «Атлетико», сообщает El Gol Digital.

По сведениям источника, мадридцы хотят приобрести 28-летнего алжирца зимой из-за травм защитников команды. Отступные Манди составляют 30 млн евро, однако «Бетис» работает над увеличением суммы до 60 млн евро.

В текущем сезоне Манди провел 12 матчей в чемпионате Испании, выйдя во всех в стартовом составе, и заработал пять желтых карточек.