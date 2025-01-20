Источник: Анчелотти принял решение об уходе из «Реала» этим летом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдет из мадридского клуба по завершении сезона, сообщает Onda Cero.

По информации источника, это окончательное решение 65-летнего итальянского специалиста. Он покинет «Реал», даже если команда завоюет трофеи.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала».

Итальянец занимает пост главного тренера мадридской команды с июля 2021 года, а до этого возглавлял ее с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.