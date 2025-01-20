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Сегодня, 16:11

Источник: Анчелотти принял решение об уходе из «Реала» этим летом

Алина Савинова
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдет из мадридского клуба по завершении сезона, сообщает Onda Cero.

По информации источника, это окончательное решение 65-летнего итальянского специалиста. Он покинет «Реал», даже если команда завоюет трофеи.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года. Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру тренера после ухода из «Реала».

Итальянец занимает пост главного тренера мадридской команды с июля 2021 года, а до этого возглавлял ее с 2013 по 2015 год. Под его руководством сливочные дважды становились чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
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18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 1 : 2
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Реал – Лас-Пальмас
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Осасуна – Р. Вальекано
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Валенсия – Р. Сосьедад
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