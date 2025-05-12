Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

12 мая, 10:00

Источник: Алонсо подпишет контракт с «Реалом» 1 июня

Сергей Ярошенко
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подпишет контракт с «Реалом» 1 июня 2025 года, сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля.

По информации источника, 43-летний специалист будет возглавлять мадридский клуб на клубном чемпионате мира.

9 мая «Байер» объявил об уходе Алонсо по окончании сезона. По информации СМИ, испанец уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Отмечается, что мадридский клуб выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с испанцем.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
Читайте также
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард установил рекорд клуба по ассистам
В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    вроде бейл. одного не могу понять, почему перес не пытался исправить ситуация с защитниками в зимнее трансферное окно, и фактически анчелотти сделал козлом отпущения.

    12.05.2025

  • Diman_madridista

    Хороший выбор. Все помнят его эмоции на трибуне в Лиссабоне в 2014- м, с забегом после гола то ли Серхио Рамоса, то ли Бэйла

    12.05.2025

    • Флик — о победе над «Реалом»: «Мне нужно проверить сердце!»

    Фабрицио Романо: контракт Алонсо с «Реалом» будет рассчитан до 2028 года
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    14
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    15
    		 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
    16
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    17
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    18
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    19
    		 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 11 1 4
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости