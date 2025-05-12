Источник: Алонсо подпишет контракт с «Реалом» 1 июня
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подпишет контракт с «Реалом» 1 июня 2025 года, сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля.
По информации источника, 43-летний специалист будет возглавлять мадридский клуб на клубном чемпионате мира.
9 мая «Байер» объявил об уходе Алонсо по окончании сезона. По информации СМИ, испанец уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Отмечается, что мадридский клуб выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с испанцем.
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
Новости