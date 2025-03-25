Источник: Александр-Арнолд согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

«Реал» достиг договоренности о подписании контракта с защитником «Ливерпуля» Трентом Александр-Арнолдом, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, соглашение 26-летнего футболиста будет рассчитано на пять лет и вступит в силу 1 июля, когда защитник станет свободным агентом.

Отмечается, что «сливочные» готовы предложить Александр-Арнолду около 15 миллионов евро за сезон до вычета налогов, а также бонусы за результативность и подписной бонус. В «Ливерпуле» футболист зарабатывает 11 миллионов евро в год.

Александер-Арнолд выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Всего он провел 349 матчей за клуб из Ливерпуля, отметившись 22 голами и 87 результативными передачами.