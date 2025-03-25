Футбол
25 марта, 12:56

Источник: Александр-Арнолд согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

Алина Савинова
Трент Александер-Арнольд.
Фото Getty Images

«Реал» достиг договоренности о подписании контракта с защитником «Ливерпуля» Трентом Александр-Арнолдом, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, соглашение 26-летнего футболиста будет рассчитано на пять лет и вступит в силу 1 июля, когда защитник станет свободным агентом.

Отмечается, что «сливочные» готовы предложить Александр-Арнолду около 15 миллионов евро за сезон до вычета налогов, а также бонусы за результативность и подписной бонус. В «Ливерпуле» футболист зарабатывает 11 миллионов евро в год.

Александер-Арнолд выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. Всего он провел 349 матчей за клуб из Ливерпуля, отметившись 22 голами и 87 результативными передачами.

Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    11 миллионов в год, 15 миллионов в год... За пинание мяча, пусть даже талантливо исполняемое. Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята...

    26.03.2025

  • Osokin L

    Новость отличная. А СЭ пора сменить редакторов.

    25.03.2025

  • Педявичюс

    В Реале из белого остались только вратарь и цвет формы. Ну и пенсионер Модрич

    25.03.2025

  • Секир-башка

    Да это уже давно ясно было. Печально только, что Ливерпуль за него ничего не получит.

    25.03.2025

  • Gordon

    Печально, если так. Fucking modern football

    25.03.2025

  • igor1972

    очень расширяет географический кругозор)

    25.03.2025

  • Павел Леонидович

    эх... решил позорником стать

    25.03.2025

  • hottie

    Сомневаюсь, что Трент подходил Реалу с его стилем игры. Как бы они на нем не обломались.

    25.03.2025

  • xxx xxx

    как же упал уровень авторов СЭкса

    25.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Сначала Фирмино,потом Мане, потом Клопп, теперь вот Трент...С Салахом ничего ещё не решено...Золотой Ливерпуль эпохи герра Юргена потихоньку уходит в прошлое..что ж ничто не вечно под луной..Надеюсь,что Луис Диас,Дарвин Нуньес,Гакпо,Собослай окажутся достойными продолжателями дела великого Ливерпуля Юргена Клоппа, а Алиссон,Вирджил и,надеюсь,Салах станут бережно хранить традиции Ливерпуля той золотой эпохи..

    25.03.2025

  • Magirus

    Алина, почитайте или послушайте В.С.Высоцкого. Есть у него одна песня, которая называется" Поездка за рубеж, или полчаса в месткоме". Уверен, что вы очень много полезного узнаете для себя, столкнувшись с творчеством этого великого исполнителя и поэта! Надеюсь, что вы после прочтения этого произведения, никогда больше не будете путать города Мадрид и Ливерпуль.

    25.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    А Ливерпуль в курсе вообще из какого он города?

    25.03.2025

  • Angeldust

    Алина, что за жесть? То Александр, то Александер. Ливерпуль у тебя из Мадрида. Ты еще и деньги за это получаешь? Или тебя за другие заслуги в газете держат?

    25.03.2025

  • Friend of Misery

    ..." Всего он провел 349 матчей за клуб из Мадрида, отметившись 22 голами и 87 результативными передачами."... Ну да, мадридский Ливерпуль, знаменитая команда...

    25.03.2025

  • Ни кто кроме нас

    Что ты пишешь??? Ливерпуль это НЕ клуб из Мадрида. Наберут по объявлению этих писателей.

    25.03.2025

  • СереХа

    Правильный выбор.

    25.03.2025

  • с13

    :thumbsup:

    25.03.2025

  • Helicopter

    Девушка писала статью ))) Простительно.

    25.03.2025

  • kasper29f

    Оба играли за Мадрид?

    25.03.2025

  • Helicopter

    И играл за Мадрид)))

    25.03.2025

  • unfan

    За клуб из Мадрида..., это что ии текст писал?

    25.03.2025

  • с13

    Так и не понял, кто заключил контракт. Александр или Арнольд? Или оба сразу? Написано через тире. Наверное это пара центральных защитников. Тогда точно двое.

    25.03.2025

    • Рафинья заявил, что не зацикливается на «Золотом мяче»

    Кроос: «Чувства болельщиков значат больше, чем трофеи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    7
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    8
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    9
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    12
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    14
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

