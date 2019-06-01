"Испытываем глубокую тревогу и печаль". "Реал" соболезнует в связи со смертью Рейеса

"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника мадридцев, а ныне игрока "Эстремадуры"​ Хосе Антонио Рейеса. Об этом "сливочные" написали в своем Твиттере.

Рейес выступал за "Реал" с 2006 по 2007 год, где провел 38 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Становился чемпионом Испании вместе с мадридцами (2006/07).

– "Реал" испытывает глубокую тревогу и печаль в связи со смертью нашего бывшего игрока Хосе Антонио Рейеса. "Реал" хочет передать свои глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и одноклубникам Рейеса. Присоединяемся к ним в этот сложный момент огромной потери.Также выражаем соболезнования его нынешнему клубу "Эстремадуре", – написано в заявлении "Реала" в Твиттере.

Comunicado oficial: José Antonio Reyes

El @realmadrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

Tweet (1/2) pic.twitter.com/fAs1lGxmWG — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 1 июня 2019 г.

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