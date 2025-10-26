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26 октября 2025, 17:50

Алькарас о матче «Реал» — «Барселона»: «Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Класико пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Алькарас является болельщиком «сливочных».

«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Забьют Беллингем, Мбаппе и Ямаль. Счет будет 2:1», — сказал Алькарас в ролике, опубликованном в соцсетях Eurosport.

Команды провели между собой 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 игры завершились вничью.

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Карлос Алькарас
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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