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Судейство

Сегодня, 13:32

Испанские судьи отказываются брать подарки от «Реала». Арбитры устроили акцию протеста

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Испанские судьи с января этого года решили отказаться от сувениров, которые по традиции дарит арбитрам «Реал».

Акция протеста последовала в ответ на видеоролики о работе рефери, которые регулярно монтирует и публикует телеслужба мадридцев. Каждый раз в них подвергаются сомнению либо резкой критике те или иные решения, принятые не в пользу «Королевского клуба».

Как известно, во многих странах судьям принято передавать клубную символику — такой традиции много лет. Это не дорогие подарки, а обычные значки, вымпелы, полотенца и футболки с логотипами.

Сначала их отказались брать те судьи, кто работал на матчах Суперкубка Испании, проходивших в Саудовской Аравии. Пример подал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Затем настал черед бригады Хесуса Хиля Мансано. Таким же образом в играх чемпионата и кубка поступали Хосе Луис Мунуэра Монтеро, Алехандро Кинтеро Гонсалес, Матео Бускетс Феррер и Алехандро Муньис Руис. Эта акция проходит исключительно по инициативе арбитров и никак не связана с позицией судейского комитета Королевской федерации футбола Испании и не согласована с ним, уточняют местные СМИ.

ФК Реал
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«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» дома обыграла «Лас-Пальмас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Жирона 22 9 4 9 31-30 31
8
 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30
9
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
10
 Бетис 22 7 8 7 25-28 29
11
 Р. Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28
12
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
13
 Сельта 22 7 4 11 31-35 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 22 6 5 11 27-36 23
17
 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
18
 Алавес 22 5 6 11 25-34 21
19
 Валенсия 22 4 7 11 22-37 19
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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7.02 23:00
Р. Вальекано – Вальядолид
 - : -
8.02 16:00
Сельта – Бетис
 - : -
8.02 18:15
Атлетик – Жирона
 - : -
8.02 20:30
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
8.02 23:00
Реал – Атлетико
 - : -
9.02 16:00
Алавес – Хетафе
 - : -
9.02 18:15
Валенсия – Леганес
 - : -
9.02 20:30
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
9.02 23:00
Севилья – Барселона
 - : -
10.02 23:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 18
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 17 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 19 1 7
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