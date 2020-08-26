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Испанские СМИ: фото факса с просьбой Месси покинуть «Барселону» оказалось фейком

13:05
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Опубликованный в Сети факс, в котором форвард Лионель Месси подал запрос о расторжении контракта с «Барселоной», является фальшивым, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в каталонском клубе.

По информации СМИ, этот факс предназначен для совета директоров и президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу, что не соответствует тому, что 33-летний аргентинец на самом деле послал руководству «Барселоны».

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

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