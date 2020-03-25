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Испанские клубы увеличили раздевалки из-за коронавируса

05:47
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Клубы чемпионата Испании полностью продезинфицировали свои помещения в связи с пандемией коронавируса, сообщает AS. Также они сделали раздевалки более просторными, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, поскольку они ожидают возвращения к тренировкам.

Почти все спортивные соревнования, в том числе ла лига, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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