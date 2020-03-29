Испанские футболисты не согласны с сокращением зарплаты из-за коронавируса

Капитаны клубов испанской примеры и сегунды высказали несогласие в связи с намерениями сократить зарплату футболистам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, президент профсоюза испанских футболистов Давид Агансо пообщался с капитанами команд. Они высказались против планов клубов сократить зарплаты. Испанское законодательство позволяет урезать зарплату на 70 процентов в том случае, если бизнес или предприятие из-за форс-мажора не может получать доходы.

Ранее о сокращении зарплат объявили «Барселона», «Эспаньол» и «Алавес». Игроки «Барсы» не согласны с таким решением. При этом «Реал» не планирует урезать зарплаты своих игроков.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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