Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Испанские футболисты не согласны с сокращением зарплаты из-за коронавируса

09:32
Ла лига. Фото Reuters
Ла лига. Фото Reuters

Капитаны клубов испанской примеры и сегунды высказали несогласие в связи с намерениями сократить зарплату футболистам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, президент профсоюза испанских футболистов Давид Агансо пообщался с капитанами команд. Они высказались против планов клубов сократить зарплаты. Испанское законодательство позволяет урезать зарплату на 70 процентов в том случае, если бизнес или предприятие из-за форс-мажора не может получать доходы.

Ранее о сокращении зарплат объявили «Барселона», «Эспаньол» и «Алавес». Игроки «Барсы» не согласны с таким решением. При этом «Реал» не планирует урезать зарплаты своих игроков.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4902
Все опросы
Олимпиады, Евро и ЧМХ в 2020-м не будет. Какие соревнования вы теперь ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир