Испанские арбитры встретятся с руководителями 42 клубов двух лиг. Федерация пытается улучшить судейство

Королевская федерация футбола Испании (РФЕФ), пытаясь улучшить судейство, решила провести встречу с участием судей и руководителей всех 42 клубов двух главных футбольных лиг.

Как сообщают испанские СМИ, она должна пройти 6 февраля при участии руководителя судейского комитета Луиса Медины Канталехо и президента профессиональной лиги Хавьера Тебаса.

Руководство РФЕФ надеется, что это поможет найти взаимопонимание и снизить напряженность в отношениях.