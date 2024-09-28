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Сегодня, 17:30

Испанская ла лига призвала выявить и наказать всех, кто присоединится к акции против Винисиуса

Владислав Маслов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

В испанской ла лиге заявили, что намерены требовать ареста болельщиков «Атлетико», которые присоединятся к акции против игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Ранее некоторые фанаты «матрасников» призывали приходить на дерби в одноразовых медицинских масках. По их словам, это сможет помешать органам правопорядка идентифицировать тех, кто будет выкрикивать расистские оскорбления в адрес бразильца.

«Ла лига желает объявить, что она официально отчитается о каждом проявления расизма и потребует немедленного ареста зачинщиков кампании ненависти, направленной на пропаганду расистских и оскорбительных действий на предстоящем матче между «Атлетико» и «Реалом».

Вышеупомянутая кампания представляет собой подстрекательство к ненависти, как четко определено в уголовном кодексе. Мы решительно осуждаем эти действия, которые — прямо или косвенно — поощряют ненависть к человеку, в данном случае к игроку Винисиусу Жуниору, из-за его расы. Мы не потерпим подобного поведения ни при каких обстоятельствах. Подобные действия не только наносят вред имиджу спорта и нашей страны, но и представляют прямую угрозу целостности и благополучию всех болельщиков», — говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

Также организация поблагодарила тех болельщиков, которые помогали выявлять проявления расизма на стадионах.

«Кроме того, хотелось бы подчеркнуть образцовое гражданское поведение подавляющего большинства болельщиков, которые продемонстрировали твердую приверженность ценностям спорта. Многие активно помогали выявлять виновных в преступлениях на почве ненависти в прошлом, например, в прискорбных инцидентах с расистскими скандированиями. Благодаря их сотрудничеству мы смогли принять необходимые меры для искоренения такого поведения и обеспечения атмосферы уважения в футболе», — сказано в заявлении.

Матч между мадридскими клубами состоится в рамках 8-го тура чемпионата Испании 29 сентября 2024 года. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: La LIga
Винисиус Жуниор
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
16
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
18
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
19
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
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 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 - : -
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
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