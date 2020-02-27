Испанская ла лига отклонила апелляцию «Леганеса» на переход Брэйтуэйта в «Барселону»

Испанская ла лига отклонила апелляцию «Леганеса» на переход нападающего Мартина Брэйтуэйта в «Барселону», сообщает официальный сайт команды.

Каталонский клуб выплатил за игрока отступные в размере 18 миллионов евро. «Барселона» получила право подписать нападающего вне трансферного окна из-за травмы Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.

Согласно регламенту первенства команды могут заявить по одному игроку вне трансферного окна в том случае, если кто-то из игроков получает серьезную травму.

«Леганес» подал апелляцию испанским футбольным властям с требованием разрешить ему приобрести другого игрока взамен Брэйтуэйта.