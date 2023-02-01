Испанская ла лига готовит апелляцию на регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной»

Испанская ла лига оспорит регистрацию нового контракта полузащитника Гави с «Барселоной», утверждает AS.

31 января коммерческий суд в Барселоне разрешил сине-гранатовым зарегистрировать контракт, о чем клуб уведомил лигу.

Ла лига готовит документы для апелляции и направит заявление в суд в течение двух недель. Если суд согласится с доводами лиги, то регистрация хавбека будет отменена.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.