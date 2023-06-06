Испания и Бразилия проведут товарищеский матч в рамках борьбы с расизмом

Федерации футбола Испании и Бразилии на своих официальных сайтах объявили, что команды проведут товарищеский матч в рамках борьбы с расизмом.

На афише предстоящего матча изображено несколько футболистов, в число которых входит форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Недавно бразилец сталкивался с проявлением расизма в матчах ла лиги.

Матч между сборными должен состоятся в марте 2024 года.