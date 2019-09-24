Иско вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Реала» Иско восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мадридцев. Хавбек восстановился после травмы бедра и вместе с партнерами по команде начал подготовку ко встрече 6-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

По индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Марселу и полузащитник Лука Модрич.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр