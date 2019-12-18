Иско в старте «Реала» на матч с «Барселоной», Модрич остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Реала» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», информирует пресс-служба мадридцев. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 22.00 (мск).

Полузащитник Лука Модрич остался на скамейке запасных «Реала». Хавбек Иско начнет встречу с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Кроос, Каземиру, Иско — Вальверде, Бензема, Бэйл.

Запасные: Модрич, Ареола, Милитау, Начо, Йович, Винисиус, Родригу.

«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Барселона» — 35 баллов и первая строчка.

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция «СЭ», 10-й тур ла лиги