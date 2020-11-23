Иско сообщил «Реалу» о намерении покинуть клуб в январе

Полузащитник «Реала» Иско принял решение уйти из мадридской команды. Агент 28-летнего испанца уже уведомил об этом руководство клуба, сообщает El Larguero.

Называются две причины такого решения: нехватка игрового времени и сложные отношения с главным тренером Зинедином Зиданом.

«Реал» планирует выручить за Иско от 60 до 70 миллионов евро. Контракт хавбека с мадридским клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне Иско провел 7 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.