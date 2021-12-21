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Иско сдал положительный тест на коронавирус

18:12
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Полузащитник «Реала» Иско сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sport.es.

По информации источника, 18 декабря 29-летний испанец был изолирован в своем доме в качестве меры предосторожности, несмотря на отрицательный результат теста, после того как у его детей проявились симптомы простуды. 21 декабря тест полузащитника оказался положительным.

Таким образом, Иско пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», который состоится 22 декабря.

Отметим, что это восьмой случай заболевания ковидом в мадридском клубе. Помимо Иско положительные тесты сдали Лука Модрич, Марсело, Андрей Лунин, Родриго, Марко Асенсио, Гаррет Бэйл и Давиде Анчелотти.

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное