Иско рассказал, что в «Реале» у него начались психологические проблемы

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал о своем периоде в «Реале». Он отметил, что тогда у него начались психологические проблемы.

«Я сломался, и у меня не хватило моральных сил для того, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так», — цитирует Иско Movistar Plus+.

Иско играл за «Реал» с 2013 по 2022 год. За этот период полузащитник провел 353 официальных матча, забив 53 гола и сделав 57 результативных передач.