Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Иско пропустит до трех недель из-за травмы

16:22
Теги:

Полузащитник «Реала» Иско пропустит до трех недель из-за повреждения двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает Marca. Это уже 10-й игрок мадридцев за последние 49 дней, получивший травму. Хавбек точно пропустит матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», который состоится 1 сентября.

27-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за «Реал».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир