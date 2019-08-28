Иско пропустит до трех недель из-за травмы
16:22
Полузащитник «Реала» Иско пропустит до трех недель из-за повреждения двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает Marca. Это уже 10-й игрок мадридцев за последние 49 дней, получивший травму. Хавбек точно пропустит матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», который состоится 1 сентября.
27-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за «Реал».
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