Иско пропустит до трех недель из-за травмы

Полузащитник «Реала» Иско пропустит до трех недель из-за повреждения двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает Marca. Это уже 10-й игрок мадридцев за последние 49 дней, получивший травму. Хавбек точно пропустит матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», который состоится 1 сентября.

27-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за «Реал».

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