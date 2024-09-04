Иско прооперируют повторно из-за плохого заживления малоберцовой кости
Полузащитника «Бетиса» Иско ждет повторная операция из-за плохого заживления перелома малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что у игрока обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. Точные сроки восстановления пока не приводятся.
Иско получил травму 16 мая в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в чемпионате Испании.
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|
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|2
|2
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|8
|
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|4
|2
|2
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|8
|
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|1
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|7
|
6
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|
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|1
|1
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|4
|
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|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
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|3
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|
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|15.09
|00:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|15.09
|00:00
|
Бетис – Леганес
|- : -
|15.09
|00:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|00:00
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|00:00
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|15.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|15.09
|00:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|00:00
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|15.09
|00:00
|
Эспаньол – Алавес
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
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|П
|
|
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|
|
Оскар Мингеса
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|
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Антуан Гризманн
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|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
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|2
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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