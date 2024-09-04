Иско прооперируют повторно из-за плохого заживления малоберцовой кости

Полузащитника «Бетиса» Иско ждет повторная операция из-за плохого заживления перелома малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у игрока обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. Точные сроки восстановления пока не приводятся.

Иско получил травму 16 мая в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в чемпионате Испании.