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Иско прооперируют повторно из-за плохого заживления малоберцовой кости

Руслан Минаев
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Полузащитника «Бетиса» Иско ждет повторная операция из-за плохого заживления перелома малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у игрока обнаружена недостаточная консолидация костной мозоли и образование ложного сустава. Точные сроки восстановления пока не приводятся.

Иско получил травму 16 мая в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в чемпионате Испании.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Бетис
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