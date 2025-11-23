Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2028 года, клуб объявил об этом баннером во время матча
Новый договор рассчитан до лета 2028 года. Севильцы объявили о подписании соглашения, развернув огромный баннер в матче с «Жироной» в 13-м туре Ла лиги.
33-летний Иско играет за «Бетис» с 2023 года. Он провел за клуб 69 матчей, забил 21 гол и сделал 18 результативных передач.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|20-14
|21
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
13
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|13
|2
|5
|6
|12-25
|11
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|13
|2
|3
|8
|7-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|0 : 0
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|1 : 1
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Витор Рейс
Жирона
|12
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
