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Иско отказался от перехода в «Севилью»

05:42
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Полузащитник «Реала» Иско отклонил предложение «Севильи», сообщает AS. 28-летний испанец отказался от снижения зарплаты ради перехода на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Иско провел 7 матчей за «Реал». Результативными действиями он не отметился.

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