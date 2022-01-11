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Иско не захотел уходить из «Реала» зимой

14:19
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Полузащитник Иско не намерен покидать «Реал» до конца срока нынешнего контракта, сообщает Marca.

При этом мадридский клуб не собирается продлевать контракт с игроком, о чем уже поставил в известность футболиста. «Реал» уже несколько раз предлагал ему уйти, но испанец отвергал все предложения.

Срок действующего контракта Иско с мадридцами истекает летом 2022 года.

В 10 матчах этого сезона Иско провел в общей сложности на поле только 198 минут.

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Иван Шитик все материалы автора

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