Иско не может найти новый клуб из-за требований по зарплате

Полузащитник «Реала» Иско, покидающий клуб на правах свободного агента, не может найти новый клуб из-за высоких требований по зарплате, сообщает Sport.es.

«Реал» уже объявил об уходе 30-летнего атакующего хавбека, с которым было решено не продлевать контракт.

Интерес к Иско проявили испанские «Севилья», «Валенсия» и «Бетис», а также итальянская «Рома», однако все четыре клуба не готовы удовлетворить требования игрока по зарплате. Иско хотел бы сохранить зарплату, которую получал в «Реале», — около 7 миллионов евро в год.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.