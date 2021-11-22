Иско намерен покинуть «Реал». Он готов вести переговоры с другими клубами с января

Полузащитник «Реала» Иско намерен покинуть мадридский клуб. «Сливочные» готовы отпустить 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Сам футболист готов дождаться лета, когда у него истечет срок контракта. Тогда он сможет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента. При этом он намерен вести переговоры с другими клубами уже с января.

В этом сезоне Иско сыграл 7 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. В общей сложности он провел на поле 176 минут.