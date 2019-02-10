Иско может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"

Форвард "Реала" Иско может не сыграть в первой встрече своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом, сообщает Marca.

Отмечается, что игрок прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму спины, полученную в пятницу на тренировке перед игрой с "Атлетико" (3:1).

В текущем сезоне Иско сыграл в 25 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали о конфликте между нападающим и главным тренером "Реала" Сантьяго Солари, из-за которого игрок не так часто появляется на поле.