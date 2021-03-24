Иско может продолжить карьеру в «Интере»
07:13
Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Интер», сообщает Sport.es.
По информации источника, «Королевский клуб» рассчитывает продать 28-летнего испанца летом, поскольку не намерен продлевать с футболистом контракт, действующий до конца июня 2022 года. Сообщается, что игрок может обойтись «Интеру» в сумму около 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Иско провел 20 матчей в составе «Реала» и отличился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/real-madrid/antonio-conte-wants-to-take-real-madrids-isco-to-inter-milan-11602588
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