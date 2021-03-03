Полузащитник «Реала» Иско может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других команд, сообщает As.

На 28-летнего футболиста претендует «Севилья», а также клубы из Италии и Англии. Иско может остаться в «Реале», если почувствует доверие со стороны главного тренера Зинедина Зидана. В двух последних матчах мадридского клуба испанец выходил с первых минут.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне Иско провел 19 матчей за «сливочных» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.