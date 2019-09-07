Иско играет в футбол с сыном. Забавное видео
18:21
Полузащитник «Реала» Иско не был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Румынией и Фарерскими островами. Twitter-аккаунт 433 продемонстрировал, как игрок проводит свое свободное время с сыном: в частности, Иско купается с ним в луже и играет в футбол.
В текущем сезоне Иско провел за «Реал» 83 минуты на поле и не отметился результативными действиями.
Father & son goals ??? @isco_alarcon pic.twitter.com/w8USn9DCdt— 433 (@official433) September 7, 2019
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