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Иско хотел бы перейти в «Эвертон», чтобы снова поработать с Анчелотти

21:32
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Полузащитник «Реала» Иско хочет перейти в «Эвертон», сообщает Daily Mirror. В Ливерпуле футболист намерен воссоединиться с главным тренером Карло Анчелотти, под руководством которого выступал ранее в «королевском клубе».

«Реал» готов расстаться с Иско. Несколько клубов, среди которых есть и «Эвертон», выразили желание арендовать испанца до конца сезона с правом выкупа. «Бланкос» такой вариант устраивает.

Иско в текущем сезоне сыграл 5 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

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