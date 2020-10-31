Иско хотел бы перейти в «Эвертон», чтобы снова поработать с Анчелотти
Полузащитник «Реала» Иско хочет перейти в «Эвертон», сообщает Daily Mirror. В Ливерпуле футболист намерен воссоединиться с главным тренером Карло Анчелотти, под руководством которого выступал ранее в «королевском клубе».
«Реал» готов расстаться с Иско. Несколько клубов, среди которых есть и «Эвертон», выразили желание арендовать испанца до конца сезона с правом выкупа. «Бланкос» такой вариант устраивает.
Иско в текущем сезоне сыграл 5 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.