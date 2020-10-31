Иско хотел бы перейти в «Эвертон», чтобы снова поработать с Анчелотти

Полузащитник «Реала» Иско хочет перейти в «Эвертон», сообщает Daily Mirror. В Ливерпуле футболист намерен воссоединиться с главным тренером Карло Анчелотти, под руководством которого выступал ранее в «королевском клубе».

«Реал» готов расстаться с Иско. Несколько клубов, среди которых есть и «Эвертон», выразили желание арендовать испанца до конца сезона с правом выкупа. «Бланкос» такой вариант устраивает.

Иско в текущем сезоне сыграл 5 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.