Иско близок к продлению контракта с «Бетисом»

Полузащитник «Бетиса» Иско близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 31-летним испанцем будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Иско провел 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.