Иржи Ярошик: «Против Месси играть сложнее, чем против Криштиану»

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик поделился впечатлениями о противостоянии с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Чех отметил, что в период выступлений за «Сарагосу» больше проблем ему доставлял форвард «Барселоны».

— Раньше я думал что сложнее играть против Криштиану Роналду, — - сказал Ярошик в интервью для YouTube-канала бывшего собкора «СЭ» в Испании Александра Вишневского. — Ведь португалец — универсальный футболист. У него поставлен удар с обеих ног, высокий прыжок, хорошая игра головой, он быстро бежит. Но когда я поиграл и против Криштиану, и против Месси, то понял, что на самом деле куда сложнее противостоять аргентинцу. Его техника контроля мяча великолепна, и он очень быстрый.

Месси забил уже более 600 мячей за «Барселону». 600 мячей! И один из самых красивых из своих голов Месси организовал как раз в Сарагосе в матче с моим участием. Я играл на позиции центрального защитника «Сарагосы». Месси перехвалил мяч в центре поля и побежал к воротам. Я пытался выбить мяч из-под ног Месси в подкате, но он пронесся мимо меня, потом красиво обыграл моего друга, просто раскатал нас всех и в итоге мы попали в видеоподборки самых красивых голов Месси.