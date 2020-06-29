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Ионов и Алексей Миранчук — в подборке лучших голов 24-го тура

29 июня 2020, 17:23

Официальный Twitter РПЛ представил подборку лучших голов 24-го тура Тинькофф-чемпионата России.

В нее вошли удары Никиты Бурмистрова («Сочи»), Максима Глушенкова («Крылья Советов»), Алексея Миранчука («Локомотив»), Алексея Ионова («Ростов»), Евгения Луценко («Арсенал»), Михаила Костюкова («Тамбов») и Эрика Бикфалви («Урал»).

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