Иньяки Уильямс пожаловался на расизм со стороны болельщиков «Эспаньола»
22:46
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пожаловался, что стал жертвой расистских оскорблений во время матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1). Он рассказал об этом в телеинтервью после матча и в своем Twitter.
— Я немного расстроен из-за ничьей, но больше печалят расистские выкрики, — цитирует AFP Уильямса. — Это неприятно слышать темнокожему игроку. Такого не должно быть, этому не место в футболе. Люди должны ходить на футбол для другого.
— Мне очень грустно, что мы до сих пор сталкиваемся с расизмом в футболе, — написал затем в своем Twitter Уильямс. — Нужно положить конец расизму. Спасибо всем за поддержку.
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