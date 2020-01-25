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Иньяки Уильямс пожаловался на расизм со стороны болельщиков «Эспаньола»

22:46
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Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пожаловался, что стал жертвой расистских оскорблений во время матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1). Он рассказал об этом в телеинтервью после матча и в своем Twitter.

— Я немного расстроен из-за ничьей, но больше печалят расистские выкрики, — цитирует AFP Уильямса. — Это неприятно слышать темнокожему игроку. Такого не должно быть, этому не место в футболе. Люди должны ходить на футбол для другого.

— Мне очень грустно, что мы до сих пор сталкиваемся с расизмом в футболе, — написал затем в своем Twitter Уильямс. — Нужно положить конец расизму. Спасибо всем за поддержку.

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