Иньяки Уильямс пожаловался на расизм со стороны болельщиков «Эспаньола»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пожаловался, что стал жертвой расистских оскорблений во время матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1). Он рассказал об этом в телеинтервью после матча и в своем Twitter.

— Я немного расстроен из-за ничьей, но больше печалят расистские выкрики, — цитирует AFP Уильямса. — Это неприятно слышать темнокожему игроку. Такого не должно быть, этому не место в футболе. Люди должны ходить на футбол для другого.

— Мне очень грустно, что мы до сих пор сталкиваемся с расизмом в футболе, — написал затем в своем Twitter Уильямс. — Нужно положить конец расизму. Спасибо всем за поддержку.