Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс рассказал о возвращении к тренировкам.

— Я действительно с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы снова почувствовать себя футболистом, — приводит слова Уильямса Movistar. - После стольких дней рад встречи с моими товарищами по команде, хотя я не могу обнять их. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, как раньше.