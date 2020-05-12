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Иньяки Уильямс — о возвращении к тренировкам: «Мяч казался квадратным. Было тяжело, но приятно»

08:59
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Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс рассказал о возвращении к тренировкам.

— Я действительно с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы снова почувствовать себя футболистом, — приводит слова Уильямса Movistar. - После стольких дней рад встречи с моими товарищами по команде, хотя я не могу обнять их. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, как раньше.

Правда еще в том, что мяч казался квадратным, а не круглым. Техника теряется после столь длительного простоя. Воссоединиться с мячом было тяжело, но приятно.

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