Иньяки Уильямс — о возвращении к тренировкам: «Мяч казался квадратным. Было тяжело, но приятно»
08:59
Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс рассказал о возвращении к тренировкам.
— Я действительно с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы снова почувствовать себя футболистом, — приводит слова Уильямса Movistar. - После стольких дней рад встречи с моими товарищами по команде, хотя я не могу обнять их. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, как раньше.
Правда еще в том, что мяч казался квадратным, а не круглым. Техника теряется после столь длительного простоя. Воссоединиться с мячом было тяжело, но приятно.