Иньяки Уильямс: «Не пойду в «Барселону», если позовут. Пусть лучше Месси переходит в «Атлетик»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс заявил, что не принял бы предложение «Барселоны», если бы таковое поступило. Ранее каталонцам разрешили подписать одного игрока вне трансферного периода из-за травмы форварда Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.

— «Барса» есть «Барса», у нее есть Месси, лучший игрок мира, но я не пойду туда, если позовут. «Атлетик» превыше всего, — приводит Goal.com слова Уильямса. — Наоборот, пусть лучше Месси переходит к нам. Хотя, он же не сможет играть за «Атлетик», он же не баск. Тогда получается, что трансфер бы не удался.

В сезоне-2019/20 Уильямс провел за «Атлетик» 30 матчей, на счету испанца 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего испанца в 50 миллионов евро.